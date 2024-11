Après le succès critique de Rebirth cette année, Naoki Hamaguchi nous parle un peu de la troisième et dernière partie du projet FFVII Remake.Il dit qu'ils travaillent dur pour sortir le jeu dès que possible. C'était pour cela il y a quelques mois qu'il hésitait à passer sous UE5, car il voulait pas trop faire attendre les fans au vu de ces dires à l'époque.Qui selon certains pourraient sortir encore plus rapidement que Rebirth car ils vont reprendre nombre d'actifs de ce dernier pour cette partie (dixit Hamaguchi). Et car la Part III est en dev depuis déjà 2 ans.Y a quelques mois Hamaguchi avait confirmé la présence du snow dans la part III et tous les éléments de l'original restant (notamment un lieu qui aurait pu être dans Rebirth), du Highwind avec lequel on pourra se balader dans le monde, d'ailleurs il a dit récemment qu'ils avaient bien avancé sur cela également. Le sous-marin est également teasé dans Rebirth notamment (le snow idem).On sait également de la part de Hamaguchi et Kitase qu'on aura des passages comme Wutai qui seront davantage développés et que les tous passages de l'original et lieux seront présent pour cette dernière partie. Il sera conçu avec la même vision que Rebirth.