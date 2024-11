Vous incarnez Cyrus, un jeune héros venu dans la ville de Micropolis en quête d'une vie nouvelle, qui s'y découvre brusquement la faculté de se téléporter entre deux mondes interconnectés regorgeant d'îles volantes mystérieuses, de créatures étranges et de monstres dangereux. Vivez une histoire interactive où chaque décision a son importance et aidez Cyrus à découvrir la vérité sur ce lieu magique, afin de déterminer l'avenir de deux mondes. Pour réussir dans votre quête, vous devrez maîtriser la puissante magie des Veds.

posted the 10/31/2024 at 05:45 PM by nicolasgourry