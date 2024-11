Éditeur : Marvelous Europe

Développeur : Falcom

Genre : RPG

Prévu sur PS5/PS4/Switch

Date de sortie : 7 Janvier 2025

Langue : Anglais.

À l'origine conçu comme une version revisitée du grand classique 16 bits, Ys III: Wanderers From Ys, ce jeu revient, fraîchement remastérisé sous le titre de Ys Memoire: The Oath in Felghana. Environ 15 ans après sa première sortie, les fans de la première heure peuvent s'attendre à une foule d'améliorations et de mises à jour, y compris une toute nouvelle voix pour le héros légendaire, Adol Christin. Avec des images haute définition et une musique remastérisées, cette aventure épique n'aura jamais été aussi belle à regarder.