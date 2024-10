En 2700, l’humanité survit tant bien que mal dans des villages dispersés dans le désert. L’avenir paraît… incertain.Jusqu’à ce qu’une jeune ingénieure nommée Max fasse une découverte qui peut changer la donne. En réactivant un ancien Gardien abandonné dans le désert, elle va donner un nouvel espoir à l’humanité.Ensemble, ils vont explorer les canyons mystérieux qui les entourent, en quête de réponses et d'une solution.Mais la situation se complique quand ils découvrent que les canyons débordent de robots déterminés à les arrêter. Mais qui les contrôle ? Et que protègent-ils ?

posted the 10/14/2024 at 01:55 PM by nicolasgourry