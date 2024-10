, en difficulté après avoir perdu plus de la moitié de sa valeur boursière cette année, pourrait bien être racheté. Selon plusieurs sources rapportées par les journalistes deenvisagent diverses options pour stabiliser l'entreprise, parmi lesquelles une privatisation complète du groupe. Cette réflexion intervient après une série de contre-performances financières, exacerbée par, déjà détenteur de 9,2 % des droits de vote, pourrait s'allier à, qui possède 20,5 % des actions, pour redresser la situation. En parallèle, certains actionnaires minoritaires, comme, ont intensifié la pression, réclamant soit une privatisation, soit la vente de l’entreprise à un investisseur stratégique.. Le studio a du mal à se remettre de la pandémie, marquée par des retards de production et l'annulation de titres.En 2022,, prenant 49,9 % de la holding. Cet accord permet à la famille de rester aux commandes tout en limitant l’influence de Tencent à moins de 10 %, sans droits de veto sur les décisions opérationnelles.Malgré cette situation,, avec la possibilité de s’associer à d’autres acteurs.

