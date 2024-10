(La chanson choisie pour la vidéo est Future Awaits - Xenoblade Chronicles 3)Monolith Soft est une entreprise japonaise de développement de jeu vidéo créée par Hirohide Sugiura après qu'il a quitté Squaresoft enet filiale de Nintendo depuis avril 2007.Ils sont connus principalement pour deux licences : Xenosaga / Xenoblade Chronicles.Ils sont aussi co-développeur des licences : Baten Kaitos / Project X Zone.Ils ont aussi développé pour la Nintendo DS : Soma Bringer.Ils ont aussi participé à aider aux développement de plusieurs épisodes de la licence : The Legend of Zelda (et d'autres jeux pour Nintendo).

posted the 10/01/2024 at 06:45 AM by nicolasgourry