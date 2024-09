Actualité générale

Durant cette semaine et à l'occasion du Tokyo Game Show, les yeux ont bien évidemment été tournés versqui a bénéficié d'un gros travail de remasterisation.après des débuts plutôt difficiles avec des résultats qui n'ont pas forcément été à la hauteur des attentes en terme de remasterisation et de possibilités.Le premier jeu de la série avait déjà reçu son lot de corrections lors du dernier patch, et cette nouvelle mise à jour se concentre maintenant sur les deux autres opus.. Et il est désormais enfin possible deEn détail,etproposent désormais deux modes distincts :. Autrement dit, les joueurs pourront profiter d’un affichage plus net grâce au downsampling depuis des résolutions plus élevées. Pour illustrer ces améliorations graphiques,a publié deux vidéos que vous pouvez découvrir ci-dessous :Une autre nouveauté intéressante :. Les développeurs ont également enfin ajoutéEn somme, cette collection s’améliore nettement et offre désormais une expérience plus fluide et agréable sur PC.Nous regretterons peut être qu'il ait fallu attendre un an pour enfin disposer de tout ça mais nous saluerons néanmoins le travail des développeurs qui se sont montrés très à l'écoute de la communauté.