Éditeur : United Label

Développeur : Sam Enright

Genre : RPG

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Japonais/Polonais/Coréen/Portugais/Russe/Chinois.

Situé dans les étoiles, le jeu suit Doug, un lycéen qui est emmené à Galaxyland - un ensemble de planètes en apparence idyllique, semblable à un zoo - quelques instants avant la destruction de la planète Terre par un destructeur céleste de mondes connu seulement sous le nom de « The End » (la fin). Doug s'embarque dans une quête interplanétaire, jouant au flipper autour d'un ensemble de planètes et de biomes divers - y compris des villes éclairées au néon, un casino cybernétique et un désert situé dans les carcasses de vaisseaux spatiaux - et il est rejoint par un groupe de compagnons dans un effort courageux pour découvrir la vérité derrière Galaxyland et d'une manière ou d'une autre, annuler l'apocalypse de la Terre.