Le capitaine de la 11e division Kenpachi Zaraki montre sa puissance dans Rebirth of Souls. Il déploiera des attaques chargées pour faire un maximum de dégâts face à son adversaire.

Armé de sa lame émoussé, il enlèvera son cache œil pour libérer toute sa force pour des dégâts encore plus colossaux.



Bleach Rebirth of Souls est prévu sur Ps4 / 5, Xbox Series et Pc.