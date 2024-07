Inspiré des légendes des îles Canaries et de la mythologie des Guanches, Guayota raconte l’histoire d’un groupe d’explorateurs, venus du royaume d’Espagne pour trouver la légendaire île de Saint-Brendan. En tant que protagoniste, vous allez rapidement comprendre que cette île, un soi-disant paradis sur terre, cache sans doute de lourds secrets.

posted the 07/18/2024 at 03:05 PM by nicolasgourry