En attendant un vrai début de communication de la part de Bandai Namco sur le nouveau jeu Bleach, voici quelques secondes de gameplay consacré à Ichigo ou l'on peut voir ces quelques combo.Le titre est prévu sur Ps4 / Ps5, Pc et Xbox séries.

posted the 07/17/2024 at 11:40 PM by yanssou