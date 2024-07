Éditeur : Fireshine Games

Développeur : Metamorphosis Games

Genre : Metroidvania

Disponible sur PC

Prévu sur PS4/XOne/Switch

Date de sortie : N.C.

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Chinois.

Rejoignez Aletheia et un groupe de personnages hauts en couleur qui mettent tout en œuvre pour percer les secrets de Canaan, la Cité à vapeur. Affrontez des armées de golems mécaniques et chassez des monstruosités qui rampent dans des profondeurs oubliées. Déjouez les plans maléfiques des surveillants corrompus de Canaan, les infâmes Comitiums. Luttez pour la survie de l'humanité et découvrez les vérités sombres et dangereuses ancrées dans les fondations mêmes de la Cité à vapeur.