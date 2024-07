Il y a 2 ans, Erza a obtenu la licence de chasseur légendaire et est devenue la nouvelle star de l’armée impériale. Grâce à la grande sagesse de l’Empereur, la force impériale n’a cessé d’augmenter. Le territoire impérial a été en constante expansion depuis l’invention du vaisseau spatial. Erza, ayant accompli de nombreux exploits guerriers pour l’empire, est devenue l’une des principales forces de combat quant à l’extension des frontières.

posted the 07/09/2024 at 12:15 PM by nicolasgourry