Endurante et maintenant le pouce en l’air malgré de grosses gouttes de sueur, la Switch entrevoit la ligne d’arrivée de sa bien longue carrière et alors que la grande majorité des principaux effectifs de Big N sont au charbon pour agrémenter le catalogue de la « Next Gen », l’actuelle hybride flirte entre tentatives de mettre la genre féminine en avant, l’indispensabled’adieux, la surpriseque n’aurait pas refusé sa future petite sœur en période de lancement, et bien entendu du recyclage. Le problème est qu’il y a le bon et le mauvais recyclage, ou disons dans le deuxième cas celui qui fait souffler et en attendant d’aborder celui qui tombera en janvier 2025, évoquons dans cette rapide review le casDéjà la première tâche au tableau, c’est qu’il est reconnu que de cette franchise, le deuxième est le moins bon, et quand bien même chacun peut ouvrir un débat avec le premier par rapport à sa durée de vie famélique, reste que dans tous les cas,lui est supérieur sur l’intégralité des points. C’est normal dans un sens, mais c’est peut-être pour cela qu’il aurait été judicieux de miser sur autre chose qu’un prix aussi abusé de 60€. Mais le « moins bon épisode » reste néanmoins meilleur qu’il ne l’était en 2013, bien entendu déjà avec le rendu technique on va dire aux normes sans chercher à pousser (c’est moins chatoyant que le 3), compensant avec la perte de la 3D donnant à l’époque un joli cachet esthétique et dont on retrouve les traces dans la mise en scène. Rien de grave en revanche sur la perte du deuxième écran tant la mini-map en haut à droite offre l’essentiel.Ce portage permet surtout d’accueillir avec joie un gameplay à deux sticks pour une jouabilité enfin aux normes et sans trop d’accroc malgré des imprécisions décidément inhérentes à la saga, mais pour des situations surtout moins rageantes que sur 3DS (à l’époque incompatible avec le Circle Pad Pro, et ne me remerciez pas de vous avoir rappelé l’existence de ce bidule). Il n’y avait en revanche aucun miracle à attendre du reste. Aucun vrai bonus de contenu, et cette problématique d’une progression à travers non pas un gros manoir mais plusieurs de moindre taille, dans un cheminement fait de missions qui il est vrai correspond parfaitement bien aux petites sessions, mais pêche niveau rythme, certaines étant trop longues pour pas grand-chose et d’autres bien trop courtes, causant une surdose inutile de blabla pour le genre et le fait de repasser bien trop souvent par les mêmes salles. Quant au multi, s’il était peut-être considéré comme rigolo il y a plus de 10 ans (mais avec du lag), il est devenu plus qu’oubliable aujourd’hui (mais sans lag).