Entrez dans le monde merveilleux de Twinsun dans ce remake bourré d'action et d'aventure ! Initialement sorti en 1994, l'iconique Little Big Adventure - Twinsen's Quest revient avec de nouveaux visuels, des nouvelles musiques du compositeur original et un gameplay repensé.

Who likes this ?

posted the 06/26/2024 at 10:45 AM by nicolasgourry