Éditeur : Wired Productions

Développeur : KeokeN Interactive

Genre : Aventure

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Stadia

Prévu sur Switch

Date de sortie : 16 Juillet 2024

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Polonais / Russe / Chinois.

Dans un futur apocalyptique où les ressources naturelles de la Terre sont épuisées. Dans l’espoir de résoudre la crise énergétique, les grandes puissances ont créé la World Space Agency et ont découvert une nouvelle source d’énergie prometteuse sur la lune.La World Space Agency a colonisé et exploité la lune jusqu’à cette nuit fatidique où toutes les communications avec la Terre ont cessé et que la source d'énergie fut perdue. Des années plus tard, vous endossez le rôle de l’ultime astronaute de la Terre dans une mission de la dernière chance afin de découvrir ce qu’il s’est passé et de sauver l’humanité.