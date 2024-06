Éditeur : Monster Couch

Développeur : Monster Couch

Genre : Stratégie

Disponible sur PC/Mobile

Prévu sur PS5/PS4

Date de sortie : N.C.

Vous êtes des passionnés d’oiseaux — chercheurs, observateurs, ornithologues ou collectionneurs — dont le but est de découvrir les plus beaux spécimens et de les attirer dans vos réserves naturelles. Chaque oiseau déclenche un enchaînement de combinaisons puissantes dans l'un de vos habitats, et chaque habitat se concentre sur un aspect clé de la croissance de vos réserves naturelles.