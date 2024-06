Éditeur : NIS America

Développeur : Furyu

Genre : RPG

Prévu sur PC/PS5/PS4/Switch

Date de sortie : 25 Juillet 2024 (Japon)

27 Septembre 2024 (Occident)

Langues : Japonais / Anglais.

Une démo est disponible sur l'eShop japonais

Nous sommes en 2024. À Shibuya, Tokyo, le Criminal Magic Response Act a émis un arrêté interdisant aux citoyens de sortir la nuit. Cependant, cette loi a été rapidement ignorée et rares sont ceux qui l’appliquent.Marin Kirizumi est un sorcier qui a grandi opprimé par les autres à cause de sa magie. "Si tu deviens le plus fort, tu seras libéré." Suite à ces paroles laissées par son père, il arrive de nuit à Shibuya.Lorsque Sari Nishijima a découvert sa magie, elle a décidé d'utiliser ses pouvoirs pour maintenir l'ordre. Elle suit son propre sens de la justice pour protéger Shibuya des forces aux idéaux dangereux et aux drogues illégales qui transforment les gens en monstres.Marin, qui cherche la libération. Sari, qui considère l'oppression des sorciers comme une justice. L'histoire de REYNATIS commence lorsque les deux se rencontrent à Shibuya, un lieu où se mélangent les cultures et les idées.