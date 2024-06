Éditeur : Secret Mode

Développeur : The Chinese Room

Genre : Horreur/Narratif

Disponible sur PC/PS5/XSX

Langues : Français / Anglais / Italien / Coréen / Japonais / Chinois / Allemand / Espagnol / Portugais / Russe.

Vous incarnez un travailleur sur une plateforme pétrolière offshore, luttant pour sa vie à travers une tempête vicieuse, un environnement périlleux et les eaux sombres et glaciales de la mer du Nord. Toutes les lignes de communication ont été coupées. Toutes les issues ont disparu. Il ne reste plus qu'à affronter l'horreur inconnue qui est montée à bord.