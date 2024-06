Éditeur : Lost Turnip

Développeur : Lost Turnip

Genre : Action/Dungeon Crawler

Prévu sur PC/PS5

Date de sortie : Automne 2024

Langue : Anglais

Tous à bord du van touristique ! Direction : une pyramide oubliée depuis des millénaires. Prenez des photos et déterrez d'anciennes reliques tandis que vous explorez des tombeaux délabrés, des déserts arides, des temples luxueux et de nombreux autres décors uniques. Mais restez sur vos gardes, car les momies qui se cachent en ces lieux n'apprécient pas les visiteurs...Utilisez le flash pour étourdir les momies et repousser des scarabées tandis que vous percez à jour un complot datant de plusieurs millénaires. Oh, et surtout, essayez de vous en sortir en vie !