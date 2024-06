Éditeur : Annapurna Interactive

Développeur : Ivy Road

Genre : Aventure/Simulation/Narratif

Prévu sur PC/PS5

Date de sortie : 2024

Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Japonais/Coréen/Polonais/Portugais/Russe/Espagnol/Chinois.

En incarnant une combattante déchue nommée Alta, vous gérez un salon de thé dans une forêt magique et vous vous occupez des clients de passage. Mais Alta n’a pas envie d’être là. Et si elle s’en va, le salon de thé ne sera plus qu’un souvenir lointain et douloureux.