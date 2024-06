Le spriggan connu sous le nom de Van Arkride est un professionnel clandestin sans allégeance, acceptant des missions de détective, négociateur ou chasseur de primes de n'importe quel client. Toutefois, le cours de sa vie va changer à jamais lorsqu'il prendra en charge une affaire étrange qui menace la nation entière. Armé de votre épée, menez des combats intenses qui prennent vie grâce à des visuels sublimes, et façonnez votre propre expérience de jeu à Calvard avec des fonctionnalités telles que le mode grande vitesse et le nouveau système d'alignement !

posted the 06/05/2024 at 08:50 AM by nicolasgourry