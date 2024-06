Éditeur : Sköll Studio

Développeur : Sköll Studio

Genre : Aventure/Action/RPG

Prévu sur PC/Consoles

Date de sortie : 2025

Langues : Français / Anglais / Chinois / Russe.

Le jeu est jouable en co-op.Alors que le luxuriant If géant abrite la vie, la cupidité humaine engendre la destruction de la Lune. Des créatures corrompues apparaissent et le monde sombre dans le chaos.Seul un vrai Lunar Knight peut renverser la situation!Armé de courage, votre destin semble scellé mais parviendrez-vous à sauver renverser la situation et à ramener la paix sur If?