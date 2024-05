Tests

a toujours bien défendu -et vendu on peut le dire dans ce média- son patrimoine, et qui peut leur donner tort commercialement parlant quand on parle du seul éditeur qui peut en un trimestre te vendre des millions d’exemplaires de ses différents jeux sans baisse de prix. Ce même Nintendo, il sait également analyser sans faire les choses au hasard. Des tréfonds de l’ère GameCube, unaussi incroyable soit-il a vieilli sur bien des points et même avec un simple lifting, ça n’osera pas aller au-delà des 39,99€. Allez 10 de plus pour une version boîte. Mais, c’est typiquement le genre de jeu qui par son choix esthétique peut traverser les âges au moins visuellement. Un petit coup de peinture évident en faisant le jeu des comparos, un 16/9, un frame-rate divisé par 2 (??) et le voilà tout pimpant comme si fraîchement pondu des laboratoires d’Intelligent Systems et surtout quoi qu’il arrive inédit pour une majeure partie du public, tout sauf choquée de voir la facture à 60 balles. En plus ça reste 20 de moins que chez la concurrence. Et environ 100 si vous souhaitez vous lancer dans l’original…est donc en rappel le deuxième jeu de la franchiseet, les renseignés le savent très bien, également le dernier à avoir abordé une formule purement RPG dans son principe d’augmentation en puissance (particulièrement xp & niveau). Après quoi, peut-être aussi pour laisser(RIP) prendre en main seul ces mécaniques old-school avec les Mario & Luigi, les développeurs se sont perdus dans des moyennes histoires d’autocollants et de peintures, jusqu’aux origamis bien plus louables. Un retour aux sources donc, seul digne suite de l’épisode N64, qui poussait davantage les acquis avec des alliés plus intéressants sur le plan des dialogues comme de leur utilité en combats et sur le terrain (notez un raccourci très utile pour switcher de l’un à l’autre), des transformations pour apporter une nouvelle couche d’exploration et un système de combat proche certes, mais agrémenté d’une mécanique de public théâtrale ajoutant des pièges et un système de contre parfait.Oui de loin, il est vrai quesemble scintillant comme un sou neuf en ayant toujours ses arguments, comme cette afflux de sprites de l’époque (révolue) où Nintendo parlait encore puissance du hardware, ou encore un certain travail qu’on n’a jamais retrouvé dans la série, celui de proposer de multiples skins pour les toads et les koopas au lieu d’un copié/collé de masse. Et pourtant. Il y a bien quelque chose qui pêche dans le secteur de « La Porte Millénaire », que l’on passait facilement outre aux débuts des années 2000, mais moins aujourd’hui : le rythme. Comme le premier épisode, cette suite ne rechigne pas à imposer un paquet d’allers-retours et rien n’est fait pour atténuer cela aujourd’hui (peut-être pour ne pas atténuer la durée de vie, d’une vingtaine d’heures en filant plus ou moins droit). Tout dépend de l’exigence de chacun sur le sujet, mais quelle que soit votre position, il est en revanche difficile de passer outre la surdose de dialogues pour des textes en vitesse standard, sans option d’accélération. A 60€ le polish, c’était parmi le minimum à réclamer…