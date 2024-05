Éditeur : Gearbox Publishing

Développeur : Wabisabi Games

Genre : Plateforme

Disponible sur PC

Langues : Français / Anglais / Espagnol / Italien / Allemand / Portugais / Chinois / Japonais .

La ville est votre toile.Rejoignez Valah la rebelle et son crew RKGK pour libérer la néo-brutaliste Cap City de l'emprise de B Corp.Vous allez affronter M. Buff et ses laquais pour redonner couleur et vie aux citoyens du Cap City.