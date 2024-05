Éditeur : Firestoke

Développeur : Moonloop Games

Genre : Aventure

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Langues : Français / Anglais / Allemand / Japonais / Coréen / Chinois / Espagnol.

Incarne Hauntii, un fantôme courageux mais naïf en quête de réponses. Des créatures lumineuses mystérieuses du nom d'Éterniens guident les âmes perdues vers une tour centrale, d'où elles semblent s'élever vers une réalité supérieure. Ces êtres ressemblent à des anges, mais personne ne sait ce qu'ils sont réellement, ni d'où ils viennent.Utilise tes pouvoirs de fantôme pour hanter la population comme l'environnement, et résoudre divers combats et énigmes. Dévoile les mystères de l'Éternité et façonne ton propre destin dans une aventure unique et passionnante !