Date : 21 Mai 2024 à 19H00

TinyBuild est l'éditeur de : Tinykin / Streets of Rogue / Potion Craft / Asterigos Curse of the StarsSand / Développeur : Hologryph & TowerHausDrill Core / Développeur : Hungry Couch / AnnonceLevel Zero : Extraction / Développeur : DOGHOWL Games / 2024VOIN / Développeur : Nikita Sozidar / Démo dispoThe King is Watching / Développeur : Hypnohead / Démo dispoStreets of Rogue 2 / Développeur : Matt Dabrowski / 9.06.2024 : Grosse annonceRAWMEN : Food Fighter Arena / Développeur : Animal / 23.07.2024Not For Broadcast / Développeur : NotGames / DLCTrain Valley World / Développeur : Flazm / Démo dispo / 08.08.2024Astor : Blade of the Monolith / Développeur : C2 Game Studio / 30.05.2024Punch Club 2 / Développeur : Lazy Bear Games / DLC : Iron Fist - été 2024Duckside / Développeur : tinyBuild Riga / Beta : 06.06.2024I Am Future / Développeur : Mandragora / Prochainement une mise à jourKingmakers / Développeur : Redemption Road / 202420-27 Mai 2024 grosse promotion sur les jeux édités par TinyBuild sur Steam