Vous incarnez un agent dont la mission consiste à corriger une corruption du flux temporel. Vous avez été envoyé dans le nord de l'Angleterre en mai 2015 pour sauver six victimes d'un incendie domestique. Vous n'avez pas le droit d'éteindre le feu, vous devez influencer les choix effectués par les colocataires durant la semaine précédant la tragédie pour essayer de les sauver tous.

Like

Who likes this ?

posted the 05/10/2024 at 04:40 PM by nicolasgourry