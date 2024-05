Incarnez Doug, un lycéen emporté dans le système solaire composé de planètes à explorer de « Galaxyland », et sauvez la Terre tout entière au cours d'une quête épique.Accompagné de son cochon d'Inde Boom Boom armé d'un pistolet et de MartyBot le robot conscient, Doug doit défendre le monde contre une entité surpuissante surnommée « The End » (La fin) avant qu'elle ne conquière tout l'univers...

Who likes this ?

posted the 05/03/2024 at 11:30 AM by nicolasgourry