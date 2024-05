C'est une refonte desortie en 1981 sur Apple II.Constituez votre propre groupe d’aventuriers et foncez dans le labyrinthe sur ordre de Trebor, le suzerain fou, en quête de l’amulette dérobée par Werdna, le sorcier maléfique. Affrontez des groupes d’ennemis redoutables, évitez les pièges dissimulés et frayez-vous un chemin dans le donjon tout en vous préparant pour l’ultime combat : celui contre Werdna en personne.

posted the 04/25/2024 at 10:00 AM by nicolasgourry