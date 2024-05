Éditeur : Team17

Développeur : Sarepta Studio

Genre : FPS/Narratif

Prévu sur PC

Date de sortie : 18 Juin 2024

Langues : Français / Anglais / Italien / Coréen / Japonais / Chinois / Allemand / Espagnol / Portugais / Russe.

Nous sommes en 1905.Vous incarnez Cam, scaphandrier dans un équipage d'aventuriers et de pionniers à bord du Thalassa. Alors que vous vous prépariez à remonter un galion espagnol perdu du fond des océans, ce jour mémorable tourne au cauchemar.Après avoir pris le temps de vous remettre de cet événement, vous découvrez que le Thalassa a connu une fin mystérieuse et tragique. Vos anciens équipiers ont disparu, et vous devrez descendre dans les profondeurs pour remonter à bord du navire. Seul au milieu de l'océan, avec votre assistant Bailey vous guidant depuis la surface, c'est à vous de rassembler les indices se trouvant dans l'épave afin de découvrir ce qui s'est passé dans les derniers instants.