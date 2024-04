Éditeur : Joy Way

Développeur : Joy Way

Genre : Action

Disponible : Quest2/3

Prévu sur PSVR2

Date de sortie : N.C

Langue : Anglais

Rencontrez votre destin.Élevé dans les bidonvilles de la dystopique Airon City, tout en bas de la chaîne alimentaire, vous avez obtenu un ticket en or.Pour survivre et gravir les échelons des forces de police d'élite de SkyChase, vous devrez faire face à des changements de pouvoir au sein des gangs, de sales querelles familiales, des secrets d'entreprise, des technologies interdites et bien plus encore.Votre destin est lié à d’autres personnages hétéroclites de cette histoire.Allez-vous accepter le destin ou lutter contre lui ?