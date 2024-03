Éditeur : Super Rare Originals

Développeur : Lateralis Heavy Industries

Genre : Action/Rogue-Lite

Disponible sur PC

Prévu sur PS5/PS4/Switch

Date de sortie : 28 Mars 2024

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Russe / Chinois / Portugais.

Sans visage, sans nom et sans aucune idée de comment vous êtes arrivé ici... vous ne vous souvenez que d'une chose: pourquoi. Elle vous attend, quelque part dans ce manoir, et vous ne pouvez partir sans elle. Frayez-vous un chemin à travers des zones uniques et rencontrez de nouveaux alliés tout en avançant jusqu'à la source du mystère. Faites face à vos démons intérieurs, et massacrez-les!