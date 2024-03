Éditeur : Merge Games / Maximum Entertainment

Développeur : Goodwin Games

Genre : Aventure

Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch

Date de sortie : N.C.

Langues : Français / Anglais / Chinois / Russe / Italien / Allemand / Espagnol / Coréen / Japonais.

Un monde de fantasy inspiré des mythologies slave et islandaises.Vous y incarnez un vieil homme bienveillant qui utilise la lumière de son bâton magique pour vaincre des créatures fabuleuses et aider ceux dans le besoin. Et pour guérir votre propre âme blessée, vous pratiquez le « Selfloss », un rituel ancien.L’aventure commence lorsque le vieillard entend le cri d'un animal inconnu et décide de le trouver et de l'aider...