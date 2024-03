Éditeur : Maximum Entertainment

Développeur : Blue Manchu

Genre : FPS/Stratégie/Rogue-Like

Prévu sur PC/PS5/PS4/Switch

Date de sortie : 2024

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Italien / Japonais.

Développé par l’équipe de vétérans derrièreet Card Hunter, Wild Bastards vous fait voyager de planète en planète pour recruter, gérer et shooter avec une équipe de 13 hors-la-loi, chacun avec ses propres armes, pouvoir spécial et arbre de compétence. Sur les planètes, vous découvrirez du butin et vous commencerez des fusillades courtes et intenses.Les Wild Bastards étaient le gang le plus meurtrier de la galaxie jusqu’à ce qu’un détachement du magnat puritain Jebediah Chaste les élimine presque tous. Confrontés à leur propre mortalité, les deux survivants se sont associés à un mystérieux vaisseau spatial sentient appelé le Vagabond, pour retrouver et ressusciter les anciens membres et fuir vers le mythique Domaine.