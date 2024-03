Éditeur : DANGEN Entertainment

Développeur : Manalith Studios

Genre : Aventure/Rogue-like

Disponible sur PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Langues : Français / Anglais / Portugais / Japonais / Allemand / Coréen / Chinois / Russe / Espagnol.

Choisissez votre personnage, créez votre jeu de sorts unique et plongez dans les anciens donjons dans une quête pour débarrasser le monde des cartes maléfiques et interdites.-Avec la participation pour l'OST de Hiroki Kikuta (Secret of Mana / Trials of Mana).