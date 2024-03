Éditeur : Devolver Digital

Développeur : René Rother

Genre : Action/TPS

Prévu sur PC

Date de sortie : 9 Avril 2024

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Consumée par la colère, LA FILLE mène une guerre solitaire contre LA SECTE, l'abattant membre par membre, balle par balle, jusqu'à ce qu'elle atteigne sa véritable cible : LE LEADER. En chemin, elle découvrira la sombre vérité sur cet ordre mystérieux et les atrocités commises au nom de son maître.Vous prenez le contrôle d'une balle, que vous guidez à travers des niveaux difficiles et de plus en plus complexes pour tuer des membres de la secte, déclencher des pièges et remodeler l'environnement. Vaincre LA SECTE est profondément satisfaisant, mais le faire avec style l'est encore plus.