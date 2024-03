Éditeur : Rogue Games

Développeur : Plot Twist

Genre : Metroidvania

Disponible sur PC/XSX/XOne

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Polonais.

The Last Case Of Benedict Fox : Definitive Edition

Date de sortie : 26 Mars 2024

-Nouvelles arènes de combat pour affronter des démons.

-Des quêtes et énigmes et même du contenu scénarisé pour en apprendre avantage sur le passé de Benedict.

-Les combats seront améliorés, les animations peaufinés et le rythme global du jeu sera accéléré.

-Une mise à jour gratuite pour les versions XSeries et PC existante le 26.03.2024-

Plongez dans des limbes de souvenirs qui se désagrègent en incarnant Benedict Fox, détective autoproclamé lié à un compagnon démoniaque. Grâce au lien impie vous unissant à ce démon, explorez l'esprit de personnes récemment décédées en quête d'indices qui vous permettront de lever le voile sur les mystères d'un immense manoir décrépit, scène de l'effroyable meurtre d'un jeune couple dont l'enfant a disparu.