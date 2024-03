Le studio Firesprite, racheté par Sony, a récemment subi des départs très médiatisés sur fond d'accusations de culture d'entreprise toxique, a appris Eurogamer, dans le cadre d'une enquête sur le studio entamée avant les licenciements annoncés par Sony cette semaine.Le développeur basé à Liverpool a sorti l'année dernière Horizon Call of the Mountain, le titre de lancement du PlayStation VR2, après avoir été racheté par Sony en 2021. Mais l'impact de la crise pour la sortie de ce jeu et les changements dans la direction de l'entreprise ont ensuite conduit à un mécontentement au sein du studio, a déclaré le personnel à Eurogamer - quelque chose que l'une des sources a décrit comme "la mort par mille coupures".Ce qui est le plus inquiétant, c'est que deux dirigeants du studio de soutien de Sony, XDev, recrutés pour diriger Firesprite, ont depuis été accusés de discrimination sexuelle et d'âgisme. Une enquête interne menée par Sony aurait permis de rejeter ces accusations en les qualifiant de "malentendu".Avant ces licenciements, des sources affirment qu'un nombre "alarmant" d'employés ont quitté le studio au cours des derniers mois, à la suite du versement d'une prime de rétention en octobre, destinée à récompenser le personnel pour avoir continué à travailler pour le développeur après l'acquisition par Sony pendant une période plus longue.Les commentaires des employés de Firesprite sur le site d'évaluation d'entreprises Glassdoor décrivent des chefs de studio "horribles" qui sont "complètement dépassés" et "ne s'intéressent qu'à leur argent", ce qui conduit à une "culture toxique, d'intimidation" et à une "culture de la peur". Un avis récent adopte cependant un point de vue plus sympathique, affirmant que "l'ancienne façon de faire" de Firesprite était désorganisée et que Sony a remodelé le studio, ce qui a "hérissé de nombreuses plumes".Eurogamer s'est entretenu avec plusieurs sources proches de l'entreprise pour comprendre les causes de ce mécontentement, toutes souhaitant rester anonymes pour le bien de leur carrière. D'autres nous ont dit qu'ils ne souhaitaient pas participer à cette enquête par crainte de représailles.Si certains membres du personnel ont déclaré qu'ils pensaient qu'un changement était nécessaire au studio après le rachat par PlayStation, d'autres ont suggéré que la vision d'entreprise de Sony avait altéré la culture de l'entreprise. L'image générale qu'ils nous ont dépeinte est celle d'un Firesprite très différent du studio qui existait avant le rachat.Le rachat - inconnu de la plupart des employés jusqu'à son annonce publique - a été "accueilli avec une positivité prudente", a déclaré une source à Eurogamer. De nombreux employés étaient des fans de PlayStation et ont été enthousiasmés par la nouvelle - espérant une meilleure sécurité de l'emploi, un meilleur soutien et d'autres avantages, tout en étant conscients du risque de nouveaux processus d'entreprise que tous n'approuveraient pas. Je pense que la majorité des gens ont vu cela comme une opportunité ou comme un "je vais m'accrocher"", a déclaré une source.Cependant, de nombreux événements ont conduit à des changements majeurs dans la direction de Firesprite. Parmi eux, le décès d'un responsable des ressources humaines "irremplaçable", laissant la petite équipe des ressources humaines du studio dans l'incapacité de gérer les quelque 300 employés du studio, tout en intégrant les politiques de ressources humaines de Sony au milieu de l'acquisition.Le jeu d'horreur du studio serait toujours en développement selon Jason Schreier, tandis que le GaaS Twisted Metal est désormais annulé.