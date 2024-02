Lancez-vous dans une aventure mystique sous les traits de Bō, un tentaihana, ou « fleur céleste », aux allures de renard descendu du firmament pour jouer un rôle essentiel dans un rituel mystérieux. Utilisez votre bâton légendaire pour bondir et planer avec fluidité dans des paysages oniriques dessinés à la main. Vous y croiserez d'adorables et insolites yokais, mais aussi de gigantesques monstres issus des légendes anciennes du Japon.

posted the 02/23/2024 at 08:20 PM by nicolasgourry