Éditeur : Daedalic Entertainment

Développeur : Yaza Games

Genre : Stratégie

Disponible sur PC/PS5/PS4XSX/XOne/Switch

Langues : Français/Anglais/Polonais/Italien/Allemand/Japonais/Coréen/Portugais/Russe/Espagnol/Chinois.

Il ne faut jamais juger un livre à sa couverture. Inkulinati est un jeu de nuances et de défis cérébraux corsés qui donneront du fil à retordre aux plus brillants des stratèges. Comme le sait tout bon général en pantoufles, il n'y a rien de plus important que vos unités, ici appelées des bêtes. Vous pouvez débloquer de nombreuses bêtes mortelles (et étranges). Elles possèdent toutes des compétences individuelles spéciales, ainsi que des capacités spécifiques à leur classe dotées d'effets différents. Lorsque ces bêtes attaquent à l'unisson, elles sèment la destruction et la mort sur leur passage, jusqu'à créer une véritable apocalypse.