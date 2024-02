Tests

J’ai encore souvenir du premier concept-art sur, d’une époque où l’on ne connaissait pas le titre, juste la collaboration renouvelée entreet, et ce que je pensais être des allures vikings, peut-être à cause d’et de l’attente d’une présentation de. Même que j’étais tout à fait prêt à parier sur une tentative Souls-like, déjà bien à la mode à l’époque. Ce ne fut ni l’un ni l’autre, car nous sommes en fait ici plongés dans l’Amérique du Nord de 1695, et s’il n’a pas grand-chose d’un genre popularisé par, il zieute néanmoins du côté d’un des tout juste précités :s’approprie ici totalement la formule dedepuis ses débuts en ère nordique, jusqu’à la caméra.Car c’est exactement le même style de progression avec une map bien plus imposante que ce que l’on pourrait croire au départ (en faisant le minimum d’annexes, c’est 20h facile) mais majoritairement faite de semi-couloirs, de chemins secondaires et de raccourcis à débloquer, en plus de quelques zones plus larges, ici les rares villages. Quasiment aucune coupure si l’on veut filer de l’est à l’ouest, mais heureusement tout un tas de feux de camp à débloquer servant de points de téléportation en plus d’être l’unique moyen de se reposer pour régénérer vos potions (ah tiens, finalement…) et d’augmenter en puissance la valeur de votre équipement sur 7 rangs, même chose pour la distribution de vos points de compétences. Seul le changement d’une arme ou un armure peut se faire un peu n’importe quand.Cet univers emprunt de réalisme dans la forme se veut néanmoins fictif puisque nous vivons dans un monde où les manifestations occultes sont monnaie courante bien que beaucoup continuent de ne pas y croire. Le point de départ se situe à New Eden, petite bourgade faîte de colons irlandais et anglais et destination de Red et Antea, un couple de « banisseurs » donc des personnes spécialisées dans la chasse aux fantômes dans le but de les élever vers un meilleur monde ou les bannir en enfer. Dans tous les cas, la règle est que les esprits n’ont rien à foutre ici, point. Nos héros sont parfaitement rodés dans le métier et il vaut mieux car les esprits ne sont pas toujours de simples ectoplasmes n’étant pas encore prêts à quitter leurs proches. Ça c’est généralement au début. Quand on laisse deux mondes s’entre-croisés, c’est le risque de voir des esprits se montrer de plus en plus malveillants, fusionner pour devenir vraiment démoniaques du genre « Fléau » mais ça encore, Red et Antea sont habitués. Rien ne les préparait en revanche à ce que New Eden soit victime de la plus puissante manifestation possible, un type « Cauchemar » dont il suffira d’un seul face-à-face pour causer la mort d’Antea.Ce n’est pas du spoil et bien que ce fait interviendra passé une longue introduction, c’est un rebondissement mis en avant pardès le début de la communication car lié à la mécanique principale du fil rouge : l’âme d’Antea ne peut connaître le repos par cette mort si soudaine et son esprit voguera aux côtés de Red, laissant le couple continuer de dialoguer et d’apprendre l’un de l’autre au fil du jeu tout en plaçant un choix crucial, celui de savoir quoi faire maintenant. Car le crédo des banisseurs, c’est de renvoyer les esprits (dont Antea) mais le joueur pourra s’il le souhaite faire fi de ce destin pour au contraire tenter de la ressusciter. Seulement, pour cela, il faut de la force vitale… et elle devra être prise aux vivants. Forcément.articule donc sa progression par deux styles de jeu. Le premier intervient de temps à autres, sur le fil principal mais parfois aussi secondaire, donc celui des enquêtes. Un disparu, une femme en deuil, un mec hanté… Plusieurs situations qui demanderont à chaque fois de déterminer causes et secrets pour au final faire le fameux choix : celui de punir l’esprit de l’affaire en lui indiquant brutalement la directement à prendre dans sa mort, ou tuer le vivant pour piquer son essence vital. Sur ce principe, on trouve trois bonnes nouvelles, dont celle que les affaires sont souvent intéressantes sur le papier avec de bonnes finalités parfois inattendues, le coup de voir certaines bourgades évoluer ou inversement selon vos choix, mais aussi le fait que vous buterez souvent devant des situations scénaristiques moralement compliquées. Pour telle enquête, vous serez tentés naturellement de punir l’esprit mais pour une autre, ce sera clairement l’humain qui sera en tort… et parfois les deux. Mais selon votre choix initial (renvoyer ou ressusciter Antea), vos décisions vous donneront l’impression de passer pour une ordure bien égoïste. C’est le but.Malheureusement, tout n’est pas parfait dans la forme, carmaintient forcément des traces de son budget plus proche du AA selon les standards actuels. La VF s’en sort plutôt bien, jusqu’à donner le sourire devant des expressions poussiéreuses typesmais niveau expressions faciales et mise en scène, ce n’est clairement pas à la hauteur. Les moyens financiers ne sont pas toujours une excuse. Même esthétiquement, la plupart des PNJ sont très random face à Antea et Red, ce qui est ici préjudiciable car on est censé avoir un minimum d’attachement par ce principe d’enquête, et justement parlons-en, les enquêtes en sont uniquement par leur scénario. Niveau gameplay en revanche, c’est le néant car totalement linéaire et dans l’obligation de faire « ça et ça comme le jeu l’exige » au point de rendre inutile le menu codex associé. Même bilan que pour, à ceci près que ici vous déterminerez au moins la fin de chacun de ces petites histoires.Et c’est là que le jeu est une drôle de surprise. On parle d’un jeuet son principal point faible va se situer dans l’art de raconter les choses. Le scénario est bien, les enquêtes annexes aussi et le final est superbe, mais c’est la manière de faire qui paraîtra vieillotte à une époque où nous avons de moins en moins de raisons de fermer les yeux sur ce sujet. 60 balles hein. Mais ce qui est encore plus surprenant, c’est que c’est dans son gameplay ques’en sort le mieux, le point pourtant le plus critiquable dans un(et son système de combo surfait) et dans unplutôt décevant. Comme dit plus haut, on parle ici d’un GOW-lite et jamaisn’est aussi bien que lorsqu’il nous lâche la main pour nous laisser voguer partout dans la carte, non sans quelques obstacles réclamant d’avancer dans le scénario certes.C’est là que j’ai pris le plus de plaisir. Ça ne réinvente pas l’eau tiède et le système de combat n’a rien de révolutionnaire (de l’action-RPG très classique) mais il ne fait que se bonifier avec le temps par les nouvelles possibilités aussi bien chez Red (frappes physiques) que chez Antea (frappes psychiques) et certains affrontements sont bien plus nerveux que ce que laissait présager les premières heures. On ne rechigne pas à se « promener » (surtout que les déplacements sont très rapides) pour dénicher des coffres, ramasser des trucs pour augmenter en level notre équipement, gagner des niveaux, accomplir les différents défis autant des énigmes que des combats parfois sous règles pour nous obliger à exploiter le gameplay, la plus trippante étant de frapper de plus en plus fort tant qu’on ne sait pas toucher, tellement cool qu’on aimerait presque que tout le jeu adopte cette formule. En bref, une expérience amusante mais touchée par une problématique constante ces derniers temps : la difficulté pour un AA à mettre en scène sa bonne histoire.