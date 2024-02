Penny est une artiste de rue avec de grands rêves : elle sait quelles ficelles tirer pour devenir une star ! Quand l'empereur Eddie appelle de nouveaux artistes à sa cour, Penny se retrouve emmêlée dans une audition qu'elle n'est pas près d'oublier. Une rencontre étrange avec la ficelle cosmique transforme le yo-yo de Penny en une créature vivante qui apprécie la nourriture... et le chaos ! Utilisez Yo-Yo pour aider Penny à prouver son innocence, échappez à l'armée de manchots de l'empereur et découvrez le mystère qui entoure la ficelle cosmique.

Who likes this ?

posted the 02/21/2024 at 02:45 PM by nicolasgourry