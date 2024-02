Éditeur : Flatter Than Earth

Développeur : Flatter Than Earth

Genre : Aventure

Plateforme : PC

Date de sortie : 2024

Langue(s) : Anglais

Bienvenue dans Once Upon a Puppet, un puzzle-platformer en 2,5D qui se déroule dans un monde théâtral vibrant. Prenez part à un conte magique qui allie le jeu de plateforme classique à un gameplay inspiré des marionnettes, dans une histoire captivante d'amitié, de découverte de soi et de rédemption.