Tests

Bon on ne va pas tourner autour du pot :est probablement l’un des remasters les moins utiles de l’histoire. Voilà, bonne journée.Mais je suis payé donc on va parler. Des remasters oubliables en terme d’intérêt, il y en a déjà eu par le passé mais aussi loin que votre serviteur s’en souvienne, la très grande majorité avait au moins une raison d’être. Et les raisons, elles peuvent être variées. Un certain cap graphique sur la résolution ou le frame-rate, des petits bonus assez sympas, la technique « d’une pierre deux coups » en intégrant tous les DLC sortis entre temps… ou tout simplement le problème du support.par exemple, on l’a souvent vu sur Switch, a été pioché dans le catalogue Wii U comme Wii pour agrémenter son calendrier, parfois avec des bonus, parfois non, et même si le public visait n’était pas forcément le même que quelques années auparavant, qu’importe, il y avait bien une raison : par absence de rétrocompatibilité, c’était donc la seule manière de pouvoir jouer à ce produit remis en boîte à plein pot ou pas loin.Donc à partir de là, quelle est la raison de l’existence même de, hormis pour redonner des projecteurs à la licence depuis le carton de la série HBO ? Eh bien on continue de se poser la question.I n’avait pas eu d’extension comme le premier donc pas de GOTY sous polish ici et côté rendu, on peut s’amuser au jeu des 7 différences, sachant que cette version ne propose même pas le combo 4K/60FPS (l’un ou l’autre). En conclusion, même celui qui n’a jamais joué à l’original et qui se renseigne un minimum se demandera pourquoi claquer 50 boules pour une nouvelle galette PS5, quand il peut rattraper son retard avec le jeu sur PS4 bien moins cher et toujours aussi beau… en ajoutant qu’il a bénéficié entre temps d’une upgrade gratuite pour le 1440p/60FPS, soit exactement ce qu’offre ce remaster. Bon j’imagine qu’il y a moins de chute de frame-rate et dans tous les cas, on y gagne un peu sur les ombres et la distance d’affichage, mais bon…On en revient du coup à la question : quelle utilité à 50 balles ou même à 10 pour l’upgrade ? Bah les bonus inédits tiens. Alors on va de suite mettre de côté les skins et le contre-la-montre pour s’attarder sur les deux vrais modes bonus, pour s'attarder sur « Les Coulisses ». Vanté durant la rapide communication, cette version nous propose de visiter des séquences coupées du jeu original avec commentaires audio expliquant d’ailleurs pourquoi elles ont disparu. L’idée est sincèrement cool et on aimerait voir ce genre de trucs dans un maximum de jeu mais il faut avouer qu’ici, c’est du rapide : 3 pauvres séquences bouclées au total en quelques minutes sans apprendre grand-chose d’intéressant. Et les autres trucs des coulisses ? Une option pour les commentaires audio durant les cinématiques jeu, et 4 podcasts sans sous-titres FR. Magnifique.Et ne reste donc que le mode Sans Retour qualifié par les Dogs de rogue-like mais qui n’a absolument pas les fondamentaux du rogue-like moderne. Vous savez, ce fameux système où lorsqu’on meurt, on garde une partie de ses acquis pour le run suivant et ainsi de suite, principe qui a permis de populariser le genre depuis une masse d’années ? Eh bah ici y a pas, parce que ce n'est pas conçu pour. Il aurait été plus sage de parler directement d'un simple mode survie où à chaque session, vous aurez une demi-douzaine de niveaux à parcourir via des choix de stages un peu façon map de Starfox. A chaque niveau, retour à la base pour améliorer vos armes et débloquer des compétences dans le but de finaliser votre run. Si vous perdez, bah tant pis. On y débloque bien des trucs, mais juste de nouveaux persos, des tenues ou des armes, et des choses pour agrémenter vos runs : modificateurs, nouveaux ennemis, style de stage différent (Défense, Capture…) et possibilité pour ceux qui aiment de débloquer le mode Session Quotidienne, où vous n’aurez qu’un seul run par jour pour taper le meilleur score sur les classements en ligne. Un peu mouais niveau addiction, et quand on parle rogue, il faut avouer que God of War Ragnarok : Valhalla proposait bien mieux… et c’était gratuit.