Depuis plus 2 ans, des rumeurs affirment que The Coalition est en train de développer une Gears Collection a l'image de la Halo Masterchief Collection. Pour l'heure il n'y a aucune information officielle à ce sujet, et les rumeurs sont apparues pour la première fois début 2022, lorsque l'insider Shpeshal Nick l'a annoncé.Il a maintenu ses propos à plusieurs reprises en 2023, et à la fin de l'année 2023, l'animateur du podcast Double Barrel Gaming, qui se fait appeler MrboomstickXL, a déclaré qu'une telle collection est "1000% réelle."Aujourd'hui, de nouvelles rumeurs font état de l'existence d'une Marcus Fenix Collection. Elles viennent de l'insider Middleagegamegy, qui s'est exprimé sur le podcast XNC. Selon lui, le développement de la Marcus Fenix Collection est terminé, et The Coalition dispose désormais d'une version finale qui fait l'objet de tests internes actifs.Auparavant, Jez Corden avait nié catégoriquement l'existence d'une telle Collection (pour finalement dire il y a quelques mois que c'était possible), là où Jeff Grubb a toujours été catégorique sur sa "non existence". Pour l'instant.Reste maintenant à savoir qui a raison dans cette bataille d'insider.