Éditeur : Akupara Games

Développeur : Clover Bite

Genre : Metroidvania

Disponible sur PC/Stadia

Prévu sur PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 25 Janvier 2024

Langues : Français / Anglais / Allemand / Japonais / Coréen / Russe / Chinois / Espagnol.



GRIME : Definitive Edition launches 25 Janvier sur PC et Consoles, inclus la NintendoSwitch !

Notre troisième et dernier DLC gratuit, Parting Shade, rejoint les DLC gratuits existants pour en faire l'expérience GRIME complète.

Un matériau inhabituel s'effondre sur lui-même, le monde frémit, se contracte, et voilà que vous naissez.Un monde étrange, inconnu et pourtant familier vous attend. Vous devrez survivre aux horreurs qui vous attendent. Explorez un environnement surréaliste, absorbez tous les ennemis que vous croiserez, et servez-vous de leurs caractéristiques contre eux tandis que vous devenez peu à peu bien plus que ce que vous étiez autrefois.