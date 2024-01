Éditeur : Almost Human

Développeur : Almost Human

Genre : Action/RPG

Disponible sur PC

Prévu sur Switch

Date de sortie : 15 Janvier 2024

Langue : Anglais.

Un groupe de prisonniers, condamnés à une mort certaine, est banni dans un lieu isolé : le Mont Grimrock. A l'insu de leurs ravisseurs, ils creusent la montagne et tombent sur des tunnels et des donjons conçus par une civilisation disparue. Si jamais ils veulent voir la lumière du jour à nouveau et recouvrir leur liberté, ce groupe devra former une équipe et traverser la montagne, étage par étage.