C'est via son directeur Yasuyaki Kaji, dans Famitsu, que l'on apprend que le développement de Granblue Fantasy : Relink est désormais terminé :Le jeu a été annoncé en 2016, soit 8 ans de développement quasiment.Tout cela pourrait peu être rassurer certains, qui auraient pu craindre un report de dernière minute.Granblue Fantasy : Relink sortira le 29 Janvier 2024.

posted the 12/29/2023 at 04:25 PM by jenicris