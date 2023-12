Le twitter de Granblue Fantasy Relink vient de confirmer une démo pour janvier sur PS4 et PS5:Grandblue Fantasy Relink sortira le 29 janvier sur PS4, PS5 et PC.

Nouvelles de Granblue Fes 2023 : Une démo jouable de Relink arrive sur les consoles PS4 et PS5 en janvier ! Apprenez les ficelles du métier grâce au mode tutoriel, jouez une partie de l'histoire principale et lancez-vous dans des quêtes multijoueurs en ligne, le tout gratuitement !

posted the 12/23/2023 at 07:32 AM by jenicris